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Eskişehir'de çileden çıkaran olay! Camilere girerek Kur'an-ı Kerim yırtan hadsiz tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Eskişehir’de çileden çıkaran olay! Camilere girerek Kur’an-ı Kerim yırtan hadsiz tutuklandı

Eskişehir'de alkollü şekilde 2 camiye girerek Kur'an-ı Kerim yırtan ve vatandaşların ihbarı sonucu yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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