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Manisa'da panelvanla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Manisa’da panelvanla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Habip Batur'un (42) kullandığı 06 BZ 3496 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında Serkan T. (61) idaresindeki 35 AZZ 886 plakalı panelvanla çarpıştı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Batur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Panelvanda yaralanan yolcular Meltem T. (41), Gamze T. (14), Hatice T. (68) ve Yakuphan T. (9) ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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