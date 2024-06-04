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Antalya'da zincir markete şok 'etiket ve fiyat' denetimi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Antalya’da zincir markete şok ’etiket ve fiyat’ denetimi

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, bir zincir market şubesinde şok denetim yapıldı. Denetimde etiketler, üzerlerindeki fiyatlar ve TL ibaresinin olup olmadığı incelendi. Fahiş fiyat tespiti için de ürünlerin geriye dönük alış faturaları istenerek yapılan denetimle ilgili Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Kurallara uymayanlar hakkında para cezası veriliyor. Her ürün başına 2 bin 200 lira para cezası var" dedi.

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