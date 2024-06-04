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Özel halk otobüsünün otomobile ve minibüse çarptığı kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Özel halk otobüsünün otomobile ve minibüse çarptığı kaza kamerada

Sakarya'nın Erenler ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen özel halk otobüsünün, park halindeki minibüse ve otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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