Miras yüzünden tartıştığı eniştesini satırla yaraladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Z., eline aldığı satırla Demirci'ye saldırarak ağır yaraladı. Demirci kanlar içerisinde kalırken, Ö.Z. ise olay yerinden kaçtı. Evde bulunanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Demirci'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Ö.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.Z. bugün sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.