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Küçük çocuk hareket ettirdiği iş makinesinin devrildiği kazada öldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Küçük çocuk hareket ettirdiği iş makinesinin devrildiği kazada öldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde, iddiaya göre park halindeki iş makinesini hareket ettiren 11 yaşındaki Fatih Sakar, iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

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