04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Adliyede hareketli dakikalar! Eli kelepçeli şüpheli 3'üncü kattan atladı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
ABONE OL
Adliyede hareketli dakikalar! Eli kelepçeli şüpheli 3’üncü kattan atladı

Adana'da, yargılanmak üzere eli kelepçeli halde getirildiği adliyede güvenlik güçlerinin elinden kurtulan Oktay G., 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atlayıp, intihar etti. Ölen şüphelinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör