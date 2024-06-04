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Gümüşhane'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Gümüşhane’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Gümüşhane'de dün gece saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

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