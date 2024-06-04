Mardin’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlçelerdeki 28 adreste 290 polisin katıldığı ve drone kullanılan operasyonda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 160 gram skunk, 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin, sentetik ecza hapı, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 327 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.