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Kocaeli'de korku dolu anlar! Sinekliğe yaslanan 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Kocaeli’de korku dolu anlar! Sinekliğe yaslanan 5 yaşındaki çocuk 4’üncü kattan düştü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Can T. (5), 4’üncü kattaki evinin penceresinden dışarı bakmak isterken yaslandığı sinekliğin açılması sonucu beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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