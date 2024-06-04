Haber alınamayan petshop işletmecisi evde ölü bulundu

Bir süre önce eşinden boşanan ve tek yaşadığı öğrenilen petshop işletmesi Mehmet Özpınar'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Özpınar'ın oturduğu eve giden polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi.