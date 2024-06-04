Diyarbakır'da "yok artık" dedirten olay! Yol verme kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var





Mobilya firmasının önünde de devam eden tartışma, sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Biri pompalı tüfekle, 3'ü ise bıçakla ve sopayla olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dicle Üniversitesi ve Selahattin Eyyubi Devlet hastanelerine götürüldü. Mobilya firmasının camları da kırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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