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Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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