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Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor

Van'da geçen yıl köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Emir Mete Durna'nın amcası, sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

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