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Bolu'da yılan paniği

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Bolu’da yılan paniği

Bolu'da su vanalarının bulunduğu koruma kutusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.

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