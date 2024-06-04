İstanbul’un göbeğinde yılan paniği! Kedi pati attı yılan karşılık verdi! O anlar kamerada





"YILANI SEVMEK İSTEYENLER SEVDİ VE RESİM ÇEKTİLER"

Olayla ilgili konuşan bina sakini Suzan Mutlu, "Kalkıp dışarı çıktığımda sandalyeye oturdum. Yılanın yerde beklediğini gördüm. Ondan sonra yılan depoya girdi. Tabii ki oraya girmesiyle tüm mahalle olarak panikledik. Belediyeye haber verdik. Ekipler bir şey yapamadı. Sonrasında yılan için bir ekibe daha haber verildi. O arada biz depomuzu boşalttık. Ancak yılan ortaya çıkmadı. Ekip geldikten sonra 15 dakikada buldu. Ardından dışarı çıkararak bize gösterdi.