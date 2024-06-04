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İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan iki lastik bottaki 21'i çocuk 101 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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