FETÖ yalanıyla milyonluk vurgun! Zavallı adama dehşeti yaşattılar! İşin içinde bir de polis var

Şüphelilerden Ali Y., İzmir'e geldikten sonra, Şanlıurfa'daki ortaklarını devre dışı bırakmak için önceden tanıdığı polis memuru Ender E.'nin (52) görev yaptığı polis merkezine giderek ilginç bir oyun sergiledi. Ali Y. karakolda ellerine kelepçe taktırıp, "Adamınızı yakaladık, sizi de yakalayacağız" şeklindeki anonsla video çektirerek diğer suç ortaklarına gönderdiği tespit edildi.

Şüpheli polis memur Ender E.'nin de bunun karşılığında iki altın aldığı belirlendi. Haklarında 'rüşvet almak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan 6 şüpheliden 4'ü tahliye olurken yargılamanın sürdüğü belirtildi.