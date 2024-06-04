FETÖ yalanıyla milyonluk vurgun! Zavallı adama dehşeti yaşattılar! İşin içinde bir de polis var
Manisa'da yaşayan emekli Salih S.'yi (60) arayan kişiler, tam 1.5 milyon lirasını dolandırdı. Çetenin elebaşı Ali Y., suç ortaklarına pay vermemek için bir polisi de işin içine kattı. Dolandırıcıların oyunu Salih S.'nin şikayeti üzerine deşifre oldu.
Manisa'da yaşayan emekli Salih S.'yi (60) telefonla arayan dolandırıcı, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp bir bankada FETÖ ile bağlantılı kişilerin bulunduğunu ve operasyon yapacaklarını, bunun için de altın ve paralarının savcılık tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.
Salih S.'ye telefonu kapattırmayan dolandırıcılar, İzmir'den Manisa'ya gitti. Bu arada altın, döviz ve paralarını da bir çantaya koydurup evden çıkmasını sağlayan dolandırıcılar, ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekip göndermesini istedi. Paraların teslimatı sırasında Salih S., polis kimliğini görmek istediğinde ise "Ver yoksa zorla vereceksin. Başına bir şey gelir" diye tehdide maruz kaldı. İçerisinde 1.5 milyon TL değerindeki ziynet eşyası, döviz ve para bulunan çantayı alan dolandırıcılar, savcının incelemesinin ardından iade edeceklerini söyleyerek ortadan kayboldu.
Şüphelilerden Ali Y., İzmir'e geldikten sonra, Şanlıurfa'daki ortaklarını devre dışı bırakmak için önceden tanıdığı polis memuru Ender E.'nin (52) görev yaptığı polis merkezine giderek ilginç bir oyun sergiledi. Ali Y. karakolda ellerine kelepçe taktırıp, "Adamınızı yakaladık, sizi de yakalayacağız" şeklindeki anonsla video çektirerek diğer suç ortaklarına gönderdiği tespit edildi.
Şüpheli polis memur Ender E.'nin de bunun karşılığında iki altın aldığı belirlendi. Haklarında 'rüşvet almak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan 6 şüpheliden 4'ü tahliye olurken yargılamanın sürdüğü belirtildi.
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