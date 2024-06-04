04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
ABONE OL
Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı

İki gün önce dünya evine giren genç kadın, balayı tatili için geldiği Kapadokya’da hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör