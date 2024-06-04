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Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Adana’da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı.

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