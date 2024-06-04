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Eski öğrenci akademisyene kabusu yaşattı! Tacize uğrayan akademisyen isyan etti: "7 aydır evimde esirim"

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Eski öğrenci akademisyene kabusu yaşattı! Tacize uğrayan akademisyen isyan etti: 7 aydır evimde esirim

Kırşehir'de tehdit ve taciz edildiğini iddia eden bir akademisyen, yaşadığı süreci anlatarak, 7 aydır evinde esir olduğunu belirtti.Hukuki yolları denediklerini aktaran akademisyen, "Şahıs soruşturma ve şikayeti geri çekmemiz için bizden 100 bin lira istiyor. Tacizci ise sokakta geziyor. Ben evimdeyim. İnsanca yaşam hakkımı istiyorum. Öldüğümde mi cezaevine girecek ve ben haber olacağım. " dedi.

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