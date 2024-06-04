Bayrampaşa’da feci kaza! Otomobilin parçaladığı demir bariyerler yayaya çarptı

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GJP 058 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken kendisini sıkıştıran başka bir otomobilden kaçmak için sağa manevra yaptı.