Bayrampaşa’da feci kaza! Otomobilin parçaladığı demir bariyerler yayaya çarptı
Bayrampaşa’da, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, demir bariyerleri aşarak yan yola düştü. Kopan demir bariyerin çarpmasıyla yolda yaya olarak ilerleyen bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GJP 058 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken kendisini sıkıştıran başka bir otomobilden kaçmak için sağa manevra yaptı.
Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle çarptığı yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak yan yola düştü. Bu sırada, sokak üzerinde yürüyen yabancı uyruklu bir kişi, kopan demir bariyerlerin çarpmasıyla ağır yaralandı.
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