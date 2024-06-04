İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aynı gün saat 05.10'da, Seferihisan ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Çeşme ilçesi açıklarında aynı gün saat 23.05'te Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit üzerine bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi