Valilik duyurdu! O ilimizde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına 5 gün yasak
Van'da terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesi maksadıyla bazı faaliyetlere süreli yasak getirildi. Konuya ilişkin Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.
VAN VALİLİĞİNDEN YASAK AÇIKLAMASI
Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Van ili coğrafi sınırları içinde 3-7 Haziran tarihleri arasında 5 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...
- Kayıp Kedinin 9 Yıllık Gizemi Çözüldü: Sahte Kimlikle Yaşıyormuş!
- Hamam böcekleri korkudan ters dönecek! Fişek gibi böcek yok eden yöntem
- ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran 2024'te hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı
- Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr
- Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...
- Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur'lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...
- Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....
- Yavuz Sultan Selim'in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek