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Türkiye 9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar doları aşkın kazanç sağladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Türkiye 9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar doları aşkın kazanç sağladı

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 9 aylık döneminde 1 milyar 824 milyon doları aşkın gelir elde etti.

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