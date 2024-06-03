Bursa’daki çöp ev skandalında karar çıktı! 10 yaşındaki çocuk baygın halde bulunmuştu

'BULUNMASAYDI, HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kamuran Pınar A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde sanığın, akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'Eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Kamuran Pınar A.'nın, devlet korumasına alınan kızı Esra Zeynep A. hakkında 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturmanın ayrı yürütüleceği kaydedildi.