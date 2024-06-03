03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da evinin camını silerken yere çakıldı hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
ABONE OL
Tekirdağ’da evinin camını silerken yere çakıldı hayatını kaybetti

Tekirdağ'da 3. kattaki evinin camını silen bir kadın dengesini kaybederek yere çakıldı. Feci olay sonrası ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör