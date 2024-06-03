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Ordu'da başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı! Yara almadan son anda kurtuldu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Ordu’da başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı! Yara almadan son anda kurtuldu...

Son günlerde giderek artan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ordu'nun Kumru ilçesinde ekmek almaya giden 60 yaşındaki Emine Duran'a sahipsiz köpek saldırdı. Duran yara almadan köpekten kurtulurken, giysileri hasar gördü.

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