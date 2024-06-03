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Küçükçekmece'de çöken binada 4 gözaltı! Dükkanın eski ve yeni sahipleri de adliyeye sevk edildi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Küçükçekmece’de çöken binada 4 gözaltı! Dükkanın eski ve yeni sahipleri de adliyeye sevk edildi...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan çöken 3 katlı binanın sahibi ve binanın girişindeki restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın olmak üzere 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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