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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol, diğeri ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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