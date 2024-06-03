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Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Aydın’da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, kaynak yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

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