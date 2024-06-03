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Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Bodrum’da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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