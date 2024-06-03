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Siirt'te su kuyusuna düşen kadın öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Siirt’te su kuyusuna düşen kadın öldü

Siirt'te evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.

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