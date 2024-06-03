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Gediz’de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Gediz’de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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