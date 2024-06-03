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İstanbul için korkutan rapor! Binden fazla binada çökme riski

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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İstanbul için korkutan rapor! Binden fazla binada çökme riski

İstanbul genelinde yapılan hızlı tarama testleri kapsamında şehirde çökme riski taşıyan 1556 bina belirlendi. Bu kapsamda bugüne kadar 178 binanın yıkıldığı bildirildi.

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