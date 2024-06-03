Mersin’de kan donduran vahşet! Polise verdiği adresten Şule’nin cesedi çıktı | Motosikletinde parçalanmış kasa ve para detayı ele verdi





MOTOSİKLETİNDE PARÇALANMIŞ KASA VE PARA DETAYI ELE VERDİ

Motosiklette parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para bulan ekipler, A.Y.'yi olay yerinde sorguladı. A.Y., kasayı Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir evden aldığını söyledi.

ŞULE'NİN O EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adrese giden polis, evde Şule Özlem Ural'ın cansız bedenini buldu.