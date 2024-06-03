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Mersin'de kan donduran vahşet! Polise verdiği adresten Şule'nin cesedi çıktı | Motosikletinde parçalanmış kasa ve para detayı ele verdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Mersin’de kan donduran vahşet! Polise verdiği adresten Şule’nin cesedi çıktı | Motosikletinde parçalanmış kasa ve para detayı ele verdi

Kan donduran olay Mersin'de yaşandı. İddiaya göre, polis ekipleri şüphelendikleri motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosikletinden parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para çıkınca polisin şüphelenip sorguladığı A.Y.'nin (20) verdiği adreste Şule Özlem Ural'ın cansız bedenini buldu. Şule Özlem Ural'ın (32) boğularak öldürüldüğü belirlenirken, A.Y., cinayet şüphesi ile gözaltına alındı.

Kan donduran olay, Mersin'de yaşandı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ MOTOSİKLETLİYİ DURDURDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 01.00 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesi'nde yer alan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) arkasında şüphelendikleri motosiklet sürücüsü A.Y.'yi durdurdu.



MOTOSİKLETİNDE PARÇALANMIŞ KASA VE PARA DETAYI ELE VERDİ
Motosiklette parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para bulan ekipler, A.Y.'yi olay yerinde sorguladı. A.Y., kasayı Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir evden aldığını söyledi.

ŞULE'NİN O EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adrese giden polis, evde Şule Özlem Ural'ın cansız bedenini buldu.

TOPRAĞA VERİLDİ
Ural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. A.Y. cinayet şüphesi ile gözaltına alınırken, Ural'ın cenazesinin Yenişehir ilçesindeki Afet Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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