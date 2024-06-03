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Ankara'da dehşet! Eşini ve aynı evde bulunan kişiyi öldürüp intihar etti

AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Ankara’da dehşet! Eşini ve aynı evde bulunan kişiyi öldürüp intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, eve gelen koca gördüğü manzara sonrası dehşet saçtı. Karısını ve aynı evde bulunan kişiyi öldüren şahıs yaşamına son verirken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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