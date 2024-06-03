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İyilik Yolu’nun Kurban hazırlıkları tamam! 3 farklı ülkede 400 bin muhtaca Bayram bereketi

Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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İyilik Yolu’nun Kurban hazırlıkları tamam! 3 farklı ülkede 400 bin muhtaca Bayram bereketi

7 yıldır kesintisiz Kurban faaliyetleri gerçekleştiren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, bu yılki Kurban hazırlıklarını tamamladı. Hayırseverlerin Kurban emanetlerini 3 farklı ülkede kesmeyi planlayan İyilik Yolu’nun hedefi 400 bin muhtaca Bayram bereketini ulaştırmak.

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