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Maltepe'de korku dolu anlar! Silahla intihar etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Maltepe’de korku dolu anlar! Silahla intihar etti

Maltepe'de 40 yaşlarında bir şahıs silahla kendini vurarak intihar etti. Olay yeri inceleme ekipleri binada inceleme çalışmaları yaptı. Ekipler çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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