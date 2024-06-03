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Ankara’da "yok artık" dedirten olay! Kısa mesafe kavgasında taksiciler yolcuları darbetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Ankara’da yok artık dedirten olay! Kısa mesafe kavgasında taksiciler yolcuları darbetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iddialara göre kısa mesafe yolculuk yapmak isteyen müşterileri indiren taksici ile grup arasında çıkan kavgada, 4 müşteri darp sonucu yaralandı.

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