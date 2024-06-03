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Hatay'da 15 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Hatay’da 15 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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