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LGBT terörü giderek zehirliyor! Hedefte yine çocuklar var! Cartoon Network'te öpüşen erkekleri yayınladılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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LGBT terörü giderek zehirliyor! Hedefte yine çocuklar var! Cartoon Network’te öpüşen erkekleri yayınladılar...

Dünya genelinde LGBT terörü her geçen gün yayılırken dijital platformları ele geçiren, algı operasyonlarını okullara taşıyan LGBT lobisi artık doğrudan çizgi filmlerle çocukları hedef tahtasına koyuyor. Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD'li çizgi film kanalı Cartoon Network, Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü anları paylaştı. İşte detaylar...

Küresel sermayenin arkasında durduğu LGBT lobisi, eylemlerini teröre dönüştürdü. Sınır tanımayan, etki alanı artırarak özellikle Batılı ülkelerde kirli bir propaganda ağı yürüten LGBT lobisi dijital platformları propaganda aracı olarak kullanıyor.

SKANDAL "OYUN ODALARI"

Bununla yetinmeyerek danışmanlık adı altında okullara sızan, liseden ilkokula kadar inen kirli lobi, artık kreş çocuklarını hedef almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Alman basınında yer alan haberler, LGBT lobisinin yeni planını açığa çıkardı. Almanya'nın Kerpen kasabasında bir kreşte, "ilk cinsel deneyim" adı altında 4-5 yaşındaki çocukların kendi kendine kalarak kullanacakları sözde "oyun odaları" açılmaya başlanmıştı.

CARTOON NETWORK'TE ÖPÜŞEN ERKEKLERİ ÇOCUKLARA İZLETTİLER

LGBT sapkınlığına özendirici içerikleriyle bilinen ve Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD'li çizgi film kanalı Cartoon Network, Instagram hesabında aile yapısını hedef alan bir içeriğe daha imza attı. İki erkeğin öpüştüğü görselin paylaşıldığı ve "Bu ikonik çiftlerle Onur Ayı'na başlıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı gönderiye tepki yağdı.

Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan çocuk kanalı Cartoon Network resmi hesabında LGBT paçavrasına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.

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