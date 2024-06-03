LGBT terörü giderek zehirliyor! Hedefte yine çocuklar var! Cartoon Network’te öpüşen erkekleri yayınladılar...

CARTOON NETWORK'TE ÖPÜŞEN ERKEKLERİ ÇOCUKLARA İZLETTİLER

LGBT sapkınlığına özendirici içerikleriyle bilinen ve Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD'li çizgi film kanalı Cartoon Network, Instagram hesabında aile yapısını hedef alan bir içeriğe daha imza attı. İki erkeğin öpüştüğü görselin paylaşıldığı ve "Bu ikonik çiftlerle Onur Ayı'na başlıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı gönderiye tepki yağdı.

Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan çocuk kanalı Cartoon Network resmi hesabında LGBT paçavrasına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.