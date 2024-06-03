03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da 3 ilçede saatlerce su kesintisi! İSKİ detayları duyurdu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
ABONE OL
İstanbul’da 3 ilçede saatlerce su kesintisi! İSKİ detayları duyurdu

İstanbul'da yapılan çalışmalar nedeniyle 3 ilçeye yarın saat 21.00'den sabah saat 07.00'ye kadar su verilemeyeceği açıklandı. İSKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ilçe ve mahalleler duyuruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör