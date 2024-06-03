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Edirne'de bir haftada 632 düzensiz göçmen yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Edirne’de bir haftada 632 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 632 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 16 zanlı gözaltına alındı.

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