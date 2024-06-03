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Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Adana’da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi

Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçasının ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

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