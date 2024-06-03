03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kilis’te katliam gibi kaza! Hafriyat kamyonu taksi ile çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
ABONE OL
Kilis’te katliam gibi kaza! Hafriyat kamyonu taksi ile çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kilis'te hafriyat kamyonu ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.



M.A. yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu, R.E.E. yönetimindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksi ile çarptı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ticari takside bulunan Muhammed Alnazaf Al Halaf'ın hayatını kaybettiğini belirledi.





Ağır yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H., Ö.A., T.E.H., M.J., M.C., M.C.C., U.M. ve İ.D., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan T.E.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör