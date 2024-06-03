Kilis’te katliam gibi kaza! Hafriyat kamyonu taksi ile çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var









Ağır yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H., Ö.A., T.E.H., M.J., M.C., M.C.C., U.M. ve İ.D., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan T.E.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.