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'Ilgar'la aramada yolcunun beline sarılı uyuşturucu bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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’Ilgar’la aramada yolcunun beline sarılı uyuşturucu bulundu

Siirt'te durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Ilgar' ile yapılan aramada, M.E.'nin beline sarılı 491 gram metamfetamin ele geçirildi.

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