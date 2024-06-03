Adana’da akılalmaz olay! Komşusunun iş yerini kundakladı: Söndürmeye gelen itfaiyeyi silahla tehdit etti





POMPALI TÜFEKLE İTFAİYEYİ ENGELLEDİ

Kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk Ş., yangını söndürmeye gelen itfaiye ekinin önünü kesti. Havaya ateş açarak itfaiye görevlilerini tehdit eden ve müdahale etmesini engelleyerek yangının daha da büyümesine neden olan şüpheliye, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.