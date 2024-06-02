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Yılanların dansı böyle görüntülendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Yılanların dansı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Göksun ilçesinde yılanlar dakikalarca birbiriyle dans etti.

İki yılanın dansına denk gelen Durdu Aydın isimli vatandaş cep telefonu kamerasına ise saniye saniye kaydetti.

Yılanların dansı görüntülendiYılanların dansı görüntülendi YILANLARIN DANSI GÖRÜNTÜLENDİ

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