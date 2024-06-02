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Edremit'te lastiği patlayan TIR karayolunu trafiğe kapattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Edremit’te lastiği patlayan TIR karayolunu trafiğe kapattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan TIR İzmir-Çanakkale karayolunu tek yönlü trafiğe kapattı.

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